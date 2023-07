'Stranger Things' não é indicada ao Emmy por mudança em regra de inscrição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As indicações ao Emmy 2023 deixaram de fora a série "Stranger Things" (Netflix). A produção dos irmãos Duffer não foi citada em nenhuma das principais categorias do prêmio -ao contrário de 2022. No ano passado, a série do grupo de amigos que combate criaturas monstruosas foi indicada como melhor série dramática.

Mas, o que impediu que o feito se repetisse esse ano não foi a opinião dos votantes quanto à super produção, mas sim uma regra que a academia mudou no ano passado. Agora, apenas séries que estejam disponíveis ao público no período de inscrição, até 31 de maio, podem ser indicadas.

Antes, o prêmio permitia que uma série com novos episódios disponíveis depois desse prazo de elegibilidade, e antes do início da votação, fosse vista por meio de uma plataforma disponível para membros do Emmy.

Como a quarta temporada de "Stranger Things" foi dividida em duas partes, a exibição dos capítulos não cumpriu com a exigência.

A produção já acumula duas vitórias no Emmy e 57 indicações. A quinta e última temporada da série está em andamento, mas as gravações foram pausadas por conta da greve dos roteiristas que afeta Hollywood.