Tadeu Schmidt diz que é vetado do jornalismo da Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Tadeu Schmidt, 48, não pode mais voltar ao jornalismo da Globo. O apresentador do Big Brother Brasil desde 2022 contou que ao aceitar o convite para apresentar o reality show de maior audiência da emissora, foi informado que não poderia retornar ao departamento anterior, "nunca mais". Ele explicou que acabou sendo impedido de realizar reportagens por conta de contratos publicitários.

"Não posso mais ser jornalista, já estou fora do jornalismo. Inclusive, foi outra coisa que o Ali Kamel (diretor da Globo) disse: 'Você está partindo e não voltará nunca mais porque fará merchandising, propaganda e não poderá mais voltar para o jornalismo'. Eu disse: 'está bem'. O jornalista da Globo não pode se envolver com nenhuma marca por uma questão de imparcialidade", comentou em entrevista ao podcast Flow.

Schmidt, que passou 10 anos apresentando a atração dominical e 14 comandando o quadro Os Gols do Fantástico, reconheceu que não esperava sair do programa. "Achava que iria me aposentar ali (risos)". Ele ainda relatou que trocar o jornalismo pelo entretenimento foi "uma mudança grande demais", mas que não hesitou após receber o convite diretamente de Boninho.

"Eu estava participando do programa do Mion quando Boninho disse que eu deveria ligar para ele no dia 9 de setembro. Isso foi no início de agosto e ele não adiantou nada. Só disse isso e então eu imaginei qualquer coisa, menos apresentar o BBB. No dia da ligação, o Ali me chamou e contou a novidade. Que privilégio", afirmou.