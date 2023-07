Filho de Katie Price quebra recorde mundial e modelo do OnlyFans celebra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Harvey Price, 21, quebrou um recorde mundial do Guinness. O filho de Katie Price tinha chances de vencer a competição do Guinness e foi ovacionado pela mãe com a conquista

O filho da modelo ganhou o prêmio por desenhar um trem com maior comprimento.

Segundo sua tutora de arte, Louise Adams, o desenho chegou a 21 metros.

No Instagram, tanto Harvey quanto Katie Price celebraram a conquista.

Tendo acabado de realizar sua segunda rinoplastia, a estrela do OnlyFans posou com o primogênito e ressaltou: "Estou emocionada com o Harvey. Não posso acreditar que ele tem seu próprio recorde mundial do Guinness. É fantástico. Ele trabalhou muito para concluir o desenho e acho que ele se saiu incrivelmente bem. Oficialmente temos um recordista mundial do Guinness na família".

HARVEY, FILHO DE KATIE PRICE

O filho de Katie Price tem a síndrome de Prader-Willi. A doença genética causa obesidade, além de deficiência intelectual e perda de estatura.

Diagnosticado com autismo, Harvey Price é parcialmente cego e tem displasia septo-óptica, uma má formação no cérebro.