Mulher acusada de vender drogas que teriam matado neto de Robert De Niro é presa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa nos Estados Unidos acusada de ter vendido as drogas que teriam matado por overdose Leandro De Niro Rodriguez, 19, neto do ator Robert De Niro, no último dia 2 de julho. As informações são do New York Post.

Segundo a publicação, a traficante, conhecida como Princesa Percocet, teria sido a responsável pelo fornecimento de opioides sintéticos a ele. Horas depois, Leandro foi encontrado morto com drogas ao redor do corpo.

Na noite da última quinta-feira (13), a polícia fez buscas na casa do jovem. Mãe do garoto, Drena, filha mais velha do astro de Hollywood, já havia divulgado que acreditava que seu filho tinha morrido após tomar comprimidos misturados com fentanil. "A pessoa que vendeu as drogas contaminadas para o adolescente o fez conscientemente", disse ela.

A causa da morte ainda tem sido motivo de investigação. A morte de Leandro acontece quase dois meses após o anúncio do nascimento do sétimo filho do ator Robert De Niro, 79.