Morte de Lisa Presley foi provocada por complicações de bariátrica

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Lisa Presley morreu aos 54 anos por "obstrução no intestino delgado", conforme divulgou o TMZ ontem. Laudo médico mostra que complicações de uma cirurgia bariátrica foi o que motivou o problema. A informação é da NBC News.

A cantora morreu repentinamente, aos 54 anos, "por uma obstrução intestinal causada pelo tecido cicatricial que se formou após uma cirurgia bariátrica realizada há vários anos", disse boletim divulgado à imprensa norte-americana ontem.

Médicos afirmam que a causa da morte "é natural". A autópsia detectou nível "terapêutico" e não perigoso de um opiáceo em seu sangue -a oxicodona, usada como analgésico, ansiolítico, antitussígeno e sedativo. Também foi encontrado traços de outro analgésico e uma substância antidepressiva, o que não contribuiu para a morte.

O QUE ACONTECEU?

A cantora morreu no dia 12 de janeiro de 2023 em decorrência de uma parada cardíaca. A artista foi encontrada desacordada por sua empregada em casa, na cidade de Calabasas, no estado americano da Califórnia, após sofrer uma parada cardíaca.

Os paramédicos conseguiram reanimá-la graças ao atendimento de primeiros socorros feito por seu ex-marido, Danny Keough. Assim, a cantora foi levada ao hospital após ter recuperado o pulso.

Segundo o TMZ, os médicos optaram em colocar Lisa Presley em coma induzido, com um marca-passo temporário e respirando com ajuda de aparelhos, devido à gravidade do quadro clínico.

Na chegada da família Presley ao hospital, todos foram informados da morte cerebral da filha única de Elvis Presley e assinaram um termo não autorizando a realização de manobra de ressuscitação em caso de agravamento do estado de saúde.

Pouco tempo depois, Lisa Marie Presley sofreu uma segunda parada cardíaca e morreu enquanto era observada pela mãe, Priscilla Presley -que ficou encarregada de disparar uma nota à imprensa comunicando a morte da filha.

