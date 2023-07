Marlene Mattos foi fundamental para sucesso de Xuxa, diz Mara Maravilha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mara Maravilha afirmou que gostaria de trabalhar com a empresária Marlene Mattos. "Tenho muito o que aprender com ela. Marlene Mattos é literalmente maravilhosa, como profissional e ser humano, só perdia para saudosa minha mãe, Marileide", disse ela, em entrevista ao site AnaMaria.

De acordo com a apresentadora, Mattos exerceu papel fundamental na carreira de Xuxa Meneghel, com quem teve uma relação conturbada, marcada por polêmicas.

"Verdadeiramente foi uma grande benção porque, se ela não fizesse parte da carreira, será que conseguiria mesmo tudo o que conseguiu ou faria outros filmes indesejados?", disse mencionando o polêmico "Amor Estranho Amor".

Em 2018, Xuxa afirmou ter sido roubada por Mattos. Também acusou a empresária de ter a humilhado por diversas vezes, numa relação abusiva.

"Marlene é incontestavelmente inteligente. Por trás daquele tipo sério tem uma grande coração, inclusive ela já venceu um câncer. As aparências muitas vezes enganam", afirmou Mara Maravilha.

Ela ficou de fora de "Xuxa, o documentário". Ela contou que a produção do Globoplay chegou a convidá-la a dar um depoimento, mas não deu continuidade no contato. Agora, Mara Maravilha diz que, ela própria, não aceitaria falar no documentário.

"Eu também não iria aceitar participar, porque antigamente era uma história, hoje é outra. Um dia, quando eu assistir, espero ver o capítulo do João de Deus na vida da Xuxa nesse documentário", disse Mara Maravilha.

