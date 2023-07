Intérprete de Libras diz que Gusttavo Lima proibiu tradução de show para surdos em Teresina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) tem usado as redes sociais para dizer que o cantor Gusttavo Lima e sua produção teriam impedido o trabalho dela durante um show em Teresina (PI) na última sexta (14). Como resultado, a profissional e alguns amigos surdos decidiram deixar o local da apresentação antes mesmo de seu início.

"Nós não conseguimos interpretar o show do Gusttavo Lima porque a equipe dele não aceitou. Não vou assistir a esse show de uma pessoa que não se importa com a causa. Estou muito triste", disse a intérprete Arielle Paiva em seu perfil no Instagram.

O Conade-TE (Conselho Municipal de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência) publicou uma nota de repúdio. "Ação essa discriminatória, vexatória, caracterizada pela proibição dos intérpretes de Libras no palco como garantia de acessibilidade ao evento. A infeliz atitude vai na contramão da Lei n.º 5920, de 29 de maio de 2023, que determina a obrigatoriedade de inclusão de intérprete de Libras em eventos públicos", diz em nota.

A Associação dos Profissionais Tradutores Intérpretes de Libras do Piauí também publicou nota a respeito do caso. "Indignação em relação à equipe do cantor Gusttavo Lima. A equipe proibiu a presença de profissionais intérpretes de Libras no palco, mesmo estes profissionais contratados por uma empresa local."

Procurada, a assessoria do cantor afirma que "ninguém procurou a produção do cantor no dia/local do evento para solicitar a presença de intérprete de Libras no palco" e que "jamais barraríamos um profissional da área".

Segundo a equipe, todos teriam tomado conhecimento do assunto só dois dias depois, no domingo (16), após a repercussão de postagens nas redes sociais. "Informamos ainda que com frequência recebemos a presença de intérprete de Libras nas apresentações do cantor Gusttavo Lima", finaliza o comunicado enviado à Folha de S.Paulo.