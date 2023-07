Elton John faz Kevin Spacey rir durante julgamento, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Elton John e o marido David Furnish foram chamados como testemunhas de defesa no julgamento de Kevin Spacey. Segundo o Mirror, o cantor fez o ator dar risada no tribunal nesta segunda-feira (17).

Kevin Spacey, 63, é acusado de agressão sexual. O artista negou as 12 acusações, que teriam acontecido entre 2001 e 2013, feitas por quatro homens.

Em um depoimento em vídeo, Elton John afirmou que o famoso participou de um baile anual de caridade em sua casa em Windsor, Berks, em 2001. O músico acrescentou que não se lembrava de ter encontrado o ator na propriedade em outra ocasião.

Um dos homens que acusou Kevin Spacey alega que o ator agarrou sua virilha tão forte que gritou, enquanto estava em um carro a caminho do evento de caridade.

Por sua vez, o artista relatou que guardou seu carro Mini Cooper na garagem de Elton John, após comprá-lo em seu baile. O cantor confirmou sua presença: "Ele chegou de gravata branca. Ele estava em um voo, veio em um jato particular e veio direto para o baile".

O ator riu no tribunal ao músico acrescentar: "Acho que ele não usaria gravata branca em um voo comercial".

David Furnish confirmou o testemunho do marido e pontuou que havia uma comoção com a presença de Kevin Spacey: "Ele era um ator vencedor do Oscar, havia muita emoção por ele estar no baile".

O ator negou todas as acusações e se declarou inocente. O julgamento continua.

