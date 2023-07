Will.i.am anuncia nova música em parceria com Britney Spears

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears está de volta! Will.i.am surpreendeu os fãs, por meio de suas redes sociais, o lançamento de uma nova música intitulada "Mind Your Business", gravada em parceria com a princesa do pop. O aguardado projeto será lançado nesta terça-feira (18).

Em sua publicação no Twitter, o integrante do Black Eyed Peas compartilhou um teaser da música, revelando o tão esperado dueto com Britney.

Esta não é a primeira vez que os dois artistas se unem em parceria musical. Em 2011, eles colaboraram pela primeira vez em "Big Fat Bass", que integrou o álbum "Femme Fatale", de Britney. Um ano depois, em 2013, a dupla se reuniu novamente para o hit "Scream & Shout", o principal single do álbum "Willpower" do rapper.

A relação musical entre Will.i.am e Britney Spears foi além das colaborações pontuais. O cantor, cujo nome verdadeiro é William James Adams Jr., teve o privilégio de atuar como produtor executivo no álbum "Britney Jean" da artista, lançado em 2013. O álbum contou com a faixa de sucesso "Work Bitch", que se tornou um grande hit na época.

