Bruna Biancardi celebra aniversário da irmã após polêmicas com Neymar

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Biancardi, 29, celebrou nesta terça-feira (18) o aniversário da irmã, Bianca Biancardi, após polêmicas com Neymar.

A namorada do jogador de futebol do Paris Saint-Germain tomou café da manhã com a nutricionista e se declarou a ela. "Hoje é aniversário da minha pequena (que já está tão grande). Bibi, te desejo um mundo de coisas maravilhosas, que o seu novo ano seja repleto de conquistas, amor, viagens, saúde e felicidade. Conte sempre comigo. Que Deus abençoe a sua vida! Te amo muito", escreveu a influenciadora.

A declaração de aniversário ocorre pouco menos de um mês após Bianca publicar um texto detonando o cunhado. Isso porque o jogador de futebol havia ironizado os prints vazados de supostos flertes após um pedido de desculpas por uma suposta traição a Bruna, que está grávida da primeira filha do casal. A menina se chamará Mavie.

Em seu texto, a nutricionista comentou que poderia ter falado de forma privada, mas que preferiu expor publicamente, uma vez que o próprio jogador não se incomoda com as brincadeiras na internet. Ela chamou as publicações do camisa 10 da Seleção Brasileira de "infantil, desrespeitosa e imoral". Bianca ganhou mais de 300 mil seguidores após mandar um recado publicamente ao cunhado.

EXPOSIÇÃO DE TROCA DE MENSAGENS

Influenciadora trans afirma que já ficou com Neymar, após suposto caso com Fernanda vir a público. Sophia Barclay diz que o jogador propôs um contrato de sigilo para que o romance não se tornasse público. "Começamos a trocar conversas, beber, ficamos alterados e tivemos uma relação. Depois disso seguimos a vida e marcamos um segundo encontro, duas semanas depois. Nos encontramos em um motel na Barra da Tijuca [no Rio de Janeiro]. Depois disso decidimos terminar essa 'ficada casual'", disse, ao colunista Lucas Pasin.

Outras influenciadoras divulgam supostas investidas de Neymar. Modelos estrangeiras como Celeste Bright e Sephora Noori e a estudante da USP Isis Mesquita divulgaram mensagens que receberam de Neymar nas redes sociais.

Neymar faz piada com mensagens expostas e irmã de Bruna detona. "Mais alguém?", perguntou o jogador no Twitter, após suas trocas de mensagens com mulheres repercutirem. No mesmo dia, Bianca Biancardi, irmã de Bruna, criticou o jogador em suas redes sociais. "Está debochando da situação em vez de sentir vergonha e constrangimento", escreveu ela na publicação.

