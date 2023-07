Buscas por Marlene Mattos crescem mais de 250% com lançamento de Documentário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marlene Mattos é um dos nomes mais falados em torno do lançamento de "Xuxa, O Documentário". O rompimento da ex-empresária e da apresentadora é um dos assuntos tratados na série documental do Globoplay, lançada no último dia 13 de julho.

O interesse pela briga das duas ex-parceiras também foi destaque nos sites de busca: o termo "Quem é Marlene Mattos" teve mais de 250% de aumento em procuras nos últimos 90 dias.

Conforme o Google Trends, há muita curiosidade dos usuários sobre a vida pessoal da própria ex-produtora, com muita busca pelos termos "fortuna de Marlene Mattos", "Marlene Mattos tem filhos" e "Marlene Mattos e namorada", registraram mais de 90% de aumento no mesmo período.

O pico de procura sobre Marlene foi registrado pelo Google Trends no dia 10 de julho, um dia após uma exibição de entrevista com Xuxa ao Fantástico sobre o documentário -e o reencontro com a ex-colega de trabalho.

Dados do Google também apontam que o interesse atual ao redor de Marlene é o dobro do pico anterior relativo à profissional, registrado em janeiro de 2004. Naquele período, ela tinha assumido o comando artístico da TV Bandeirantes, de acordo com reportagem da Folha de São Paulo.

O encontro de Marlene Mattos e Xuxa está previsto para ser divulgado em "Xuxa, O Documentário" no quinto e último episódio, na segunda semana de agosto.

