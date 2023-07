Margot Robbie nega que era fã da Barbie

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Margot Robbie, 33, em entrevista à revista People:

Não gostava tanto da Barbie na infância:

"Pessoalmente, eu não tinha nenhuma [boneca favorita] que me lembre. Minha irmã tinha e eu lembro que minha prima também. Eu brincava com as minhas primas, mas, na verdade, não era muito fã da Barbie quando criança."

Brincadeira de criança e relação com a boneca:

"Eu era mais o tipo de garota que rolava na lama. Acho que todas [que escolhia] eram tão esquisitas porque não eram bem cuidadas. Eram todas Barbies esquisitas."

Produção do filme:

"Nunca vou esquecer, depois de conversar com Greta Gerwig [escritora e diretora] por anos, sentei-me e li o roteiro. Tinha uma brincadeira na primeira página e eu fiquei: 'Eles [grupo Mattel responsável pela boneca Barbie] nunca vão deixar a gente fazer esse filme'. Mas eles deixaram."

Inspiração no projeto:

"A ideia de que eu sou o suficiente. A Barbie pode ser tudo e qualquer coisa, mas, mesmo que você esteja apenas sobrevivendo, você está arrasando. Achei isso muito terapêutico."

