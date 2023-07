Atriz de 'Barbie', Margot Robbie é a mulher mais bem paga de Hollywood

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Margot Robbie, 33, protagonista do filme "Barbie", que estreia nesta quinta-feira (18) no Brasil, se tornou a atriz mais bem paga de Hollywood. A atriz alçou o título após receber o cachê da produção inspirada na boneca mais famosa do mundo - US$ 12,5 milhões, aproximadamente R$ 60 milhões.

A atriz já ocupava a primeira posição feminina, no entanto dividia com Millie Bobby Brown, 19, já que as duas receberam, cada uma, US$ 10 milhões (R$ 55 milhões) pelos filmes "Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa" e "Enola Homes 2", respectivamente.

Agora, com a produção de Greta Gerwig, o seu cachê mais alto aumentou em mais US$ 2,5 milhões, de acordo com as informações da revista Variety.

Ainda que a atriz tenha recebido US$ 12,5 milhões por "Barbie", ela ocupa a 16ª posição no ranking geral, que é liderado por Tom Cruise e seus US$ 100 milhões (R$ 550 milhões) recebidos por "Top Gun: Maverick".

Depois de Margot e Millie, a lista feminina de atrizes mais bem pagas é a seguinte: Emily Blunt pelo cachê de US$ 4 milhões (R$ 22 milhões) em "Oppenheimer", Jamie Lee Curtis e seus US$ 3,5 milhões (R$ 20 milhões) por "Holloween Ends" e Anya-Taylor Joy e seus US$ 1,8 milhão (R$ 10 milhões) por "Furiosa".

FORTUNA DE MARGOT ROBBIE

A atriz já esteve em produções de sucesso, o que garantiu uma média de US$ 2 milhões por filme, de acordo com informações do site Caknowledge. A artista também tem contratos que somam mais de US$ 160 mil, que, de acordo com a cotação ultrapassa R$ 760 mil.

O site também indicou que Margot faturou mais de US$ 50 milhões ao longo da carreira, o total de R$ 240 milhões.

A atriz tem na carreira filmes como "Esquadrão Suicida", "Era Uma Vez em Hollywood", "O lobo de Wallstreet", além do seriados como "PanAm" e "Dollface".

