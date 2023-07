Após emagrecer 40 kg, Péricles diz que exercício físico mudou sua vida

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Péricles, 54, emagreceu 40 kg com a ajuda de atividades físicas e alimentação saudável. Na quarta-feira (19), o cantor compartilhou trechos do seu treino na academia.

Em uma postagem no Instagram, o artista reforçou: "Bom dia, meu povo! Quem acordou no treino por aí? Aqui 'está pago', como todos dizem! Vamos que vamos!".

A mudança de hábitos foi elogiada por famosos na rede social. "O bicho está pegando faz tempo no nosso grupinho do WhatsApp, rapaziada! Saibam! Péricles está voando!", escreveu Thiaguinho. "Vai Péricles! Estamos juntos, irmão!", acrescentou Marcos Mion. "Detona, paixão", salientou Ferrugem.

Em entrevista à Glamour, Péricles comentou sobre os benefícios dos exercícios: "A atividade física foi essencial para melhorar minha disposição para as atividades do dia a dia, como brincar com minha filha Maria Helena, de 3 anos, e também primordial para melhorar minha performance no palco", admitiu.