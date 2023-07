Matt Damon conta experiência 'horrível' de beijar Scarlett Johansson

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Matt Damon, 52, fez uma revelação inusitada durante uma entrevista para o podcast LadBible, na última quarta-feira (19). Em um jogo descontraído, ele relembrou um momento constrangedor durante as gravações do filme "Compramos um Zoológico" (2011), em que contracenou com Scarlett Johansson.

Durante o bate-papo, os anfitriões perguntaram a Damon se ele acreditava que seria adequado informar a alguém sobre o mau hálito. Em seguida, o artista relembrou quando precisou beijar Scarlett, de forma inesperada. Ambos acreditavam que a cena estava finalizada, e atriz, inadvertidamente, havia almoçado um sanduíche de cebola pouco antes da gravação.

"Você pode imaginar o quão horrível isso foi para mim?!", brincou o ator, arrancando risos dos presentes. Damon disse que a atriz percebeu a situação e, com bom humor, disse: "Oh, droga! Eu acabei de comer um sanduíche de cebola!".

Ele ficou desconfortável? Claro que não. "Eu a zoava o tempo todo pelo bafo de cebola, mas nem sequer senti [o cheiro]... porque o hálito dela cheira a rosas".

Damon, atualmente, estrela como o Tenente Leslie Groves Jr., diretor do Projeto Manhattan, na cinebiografia "Oppenheimer", de Christopher Nolan.