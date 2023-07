Simaria diz que está compondo e nega crise com irmã, em grande fase solo: 'Quero que ela cresça'

JÚLIO BOLL

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase um ano após o anúncio da separação da dupla com Simone, Simaria parece estar bem. O sorriso continua em seu rosto, ela não deixou de ser atenciosa com fãs e com a imprensa, Mas não adianta puxar muito papo sobre os motivos para o término da parceria sertaneja com a irmã. Ela quer falar de outras coisas.

Durante uma recente participação no evento oficial do Grammy Latino, em São Paulo, a artista contou que está compondo como nunca e se dedicando cada vez a cuidar dos filhos, Giovanna, 10, e Pawel, 7. Experimente perguntar sobre suas composições e sobre como anda a vida -assim mesmo, de forma mais genérica; isso sim a deixa animada, recorrendo até a um discurso 'good vibes'.

"Quero falar das coisas importantes da vida, como olhar pra frente, seguir adiante, saber que a vida é bela", diz. "Às vezes, é importante você se perder, partir-se e fazer a escalada", continua a cantora, meses após ter anunciado que estava afastada da mídia e da música. "Questões de saúde", justificou, à época.

Recentemente, sua irmã atingiu o topo das paradas do Deezer com "Erro Gostoso", single de sua carreira solo. É inevitável perguntar se não sentiu uma pontinha de inveja do sucesso da irmã. Que nada, garante. "Fico feliz, quero que ela cresça, siga seu caminho. E quando apareceu a música número 1, que massa, orgulho. Simone é minha irmã, sangue do meu sangue".

Além de cuidar dos filhos, Simaria ensaia um retorno oficial aos palcos. Em junho, a cantora abriu o São João da Vila, no interior de Alagoas, cantando Luiz Gonzaga, além de sucessos antigos da dupla com Simone. Foi a primeira vez que subiu ao palco desde a separação.

É sua legião de fãs que a faz continuar. "Sei a diferença que faço como artista na vida das pessoas", afirma, sem falsa modéstia. "E também como mulher, como mãe e como uma menina que saiu do interiorzinho da Bahia. Certa vez, pediram para a minha mãe repassar o recado de uma menina muito pobre de lá. 'Diga a Simaria que ela nunca desista'. É por pessoas assim que eu continuo."

Leia Também: Só me arrependo de ter entrevistado João de Deus e Roger Abdelmassih, diz Amaury Jr.