Regiane Alves não renova contrato e deixa a Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 23 anos, a atriz Regiane Alves, 44, deixará a Globo. O contrato fixo da artista, segundo o jornal O Globo, não foi renovado e o fim de "Vai na Fé" também marcará a despedida dela do canal. A partir disso, poderá fazer apenas trabalhos por obra. A emissora não comenta.

O primeiro projeto de Regiane Alves na Globo foi em "A Muralha" (2000). De lá para cá, participou de tramas como "Mulheres Apaixonadas" (2003), "Páginas da Vida" (2006), "Tempos Modernos" (2010), "A Vida da Gente" (2011), "A Lei do Amor" (2016) e "Além da Ilusão" (2022).

Nos últimos meses, a emissora também optou por não renovar o contrato de artistas como: Marieta Severo, Osmar Prado, Marjorie Estiano, Isis Valverde, Antonio Fagundes, Stênio Garcia, Jayme Matarazzo, Matheus Nachtergaele, Gabriela Duarte, Mateus Solano e Isabelle Drummond.

Em "Vai na Fé", Clara, papel de Regiane, causou frisson no público pela relação gay com a personagem Helena (Priscila Sztejnman).

Após sofrer críticas por censurar cenas de beijo lésbico entre as personagens Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman), finalmente "Vai na Fé" exibiu o tão esperado momento íntimo entre as duas no dia 21 de junho.

"Foi tudo pra vocês, meus amores! Vocês que dão tanta força e amor para a história das duas. Muito feliz que tenham gostado", celebrou Regiane nas redes sociais.

No momento da exibição da trama na Globo, o assunto ficou entre os mais comentados. "Isso foi tão importante para mim. Eu fico tão feliz vendo tudo isso, me sinto tão representada", escreveu o perfil intitulado Ane filha de Clarena.