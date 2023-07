Após cancelar shows, Joelma se pronuncia pela primeira vez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Usando as redes sociais, Joelma (49) deu uma declaração pública na manhã de quinta (27) sobre seu estado de saúde.

Essa é a primeira vez que a cantora fala desde que seus shows foram cancelados no sábado (22). Na ocasião, ela passou mal durante uma apresentação em Santa Maria das Barreiras (PA) e teve a agenda cancelada por período indeterminado.

Joelma tranquilizou os fãs e disse que está com a família, cuidado da saúde, para em breve voltar aos palcos. "Bom dia, meus amores! Tô por aqui com minha família recarregando as energias, restaurando minha saúde pra poder estar com vocês logo, logo", disse ela na legenda de uma foto na praia.

Ela completa o pronunciamento agradecendo todo o carinho enviado pelos fãs. "Estou recebendo todo o carinho que vocês estão me enviando! Muito obrigada", escreveu a artista no comentário da postagem.