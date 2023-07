À espera de um coração, MC Marcinho volta a respirar com ajuda de aparelhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor MC Marcinho, 45, segue internado e seu quadro de saúde é considerado estável, embora necessite de cuidados intensivos. Segundo Mauro Garcia, irmão do cantor à Quem, o funkeiro precisou voltar a respirar com ajuda de aparelhos devido a uma nova infecção pulmonar.

Márcio André Nepomuceno Garcia segue na fila de transplante de coração. No dia 13 de julho, ele foi submetido a uma cirurgia para implantar um coração artificial. Segundo o boletim divulgado pelo hospital naquela ocasião, o procedimento foi bem-sucedido.

Dias antes, ele havia sofrido uma parada cardiorrespiratória e chegou a passar pelo tratamento conhecido como ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea). Esse tratamento tem como intuito fazer com que a oxigenação do paciente seja realizada por uma membrana fora do corpo.

Marcinho utiliza um marcapasso para regular seus batimentos cardíacos após problemas de saúde, que começaram em 2019.