Ator de 'Barbie' nega desentendimento com Ryan Gosling

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Simu Liu, que interpreta um dos Kens em "Barbie", se pronunciou nas redes sociais após viralizar em um vídeo em que aparece em um suposto "climão" com Ryan Gosling.

As cenas mostram os dois atores no tapete vermelho de um evento de divulgação do filme no Canadá. Enquanto posam para fotos, Liu apoia uma das mãos nas costas de Ryan. No entanto, o protagonista aparentemente pediu ao colega para tirar seu braço e diz: "Não me segure aí, cara. Quer dizer, você quer que eu te toque assim?". Ele, então, tira a mão e os dois voltam a tirar fotos.

Após o vídeo repercutir, Liu negou nesta quinta-feira (27) nas redes sociais que haja qualquer desentendimento entre os dois. "Eu voltaria à praia com esse Kenadense (Ken + canadense) em um piscar de olhos", disse ele. "Ele é o melhor humano em todos os sentidos, especialmente quando brinca conosco no tapete e no set, infectando todos nós com sua Kenergia".

O ator ainda pediu que todos esquecessem o assunto e falou sobre a greve dos atores e roteiristas de Holywood: "Agora vamos voltar às questões que importam, como apoiar nossos atores e roteiristas marcantes que lutam por salários justos!".

Os fãs de "Barbie" chegaram a criar teorias sobre o comportamento de Liu e Gosling. Alguns disseram que o gesto e a fala teriam sido "um combinado", já que os dois são rivais na trama. Já outros criticaram a atitude de "exagerada" do ator que interpreta Ken.

