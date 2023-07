Mansão em que filha de Elvis Presley viveu em últimos dias de vida está à venda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A casa que foi lar de Lisa Marie Presley até o dia de sua morte foi colocada à venda. De acordo com o TMZ, a mansão localizada em Calabasas, na California, EUA, foi alugada por Lisa em 2020, porém, ela tinha a opção de comprá-la, o que estava em seus planos.

O imóvel está sendo ofertado por cerca de US$ 4.679.000 (cerca de R$ 22,1 milhões). A casa impressiona com seus quase 700 metros quadrados, contendo seis quartos e sete banheiros. Com uma fachada de pedra que lembra um castelo, a residência oferece uma bela vista das montanhas, além de uma piscina.

O terreno ainda tem um home theater, uma adega de vinhos e espaçosas salas de estar e jantar. A suíte principal apresenta um design luxuoso, com área de estar, closet espaçoso e um banheiro refinado. O amplo jardim da propriedade também chama a atenção, com vistas panorâmicas das colinas da região, lareira ao ar livre, churrasqueira embutida, terraço para refeições, piscina e hidromassagem.

Aos 54 anos, Lisa Marie Presley foi encontrada sem resposta em sua casa em 12 de janeiro deste ano, sendo levada às pressas para um hospital próximo, onde morreu.

