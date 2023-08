Brasileiro encanta no America's Got Talent e vai direto para fase final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor brasileiro Gabriel Henrique, 27, encantou os jurados do America's Got Talent, atração musical bastante tradicional dos Estados Unidos, na noite da última terça-feira (1) ao cantar "Run to You", de Whitney Houston.

Curiosamente, Gabriel subiu ao palco sem saber falar muitas palavras em inglês e precisou do auxílio de um tradutor. Aos jurados, ele contou que esta era sua primeira vez na América e que realizava um sonho.

Após a apresentação, repleta de vibratos, melismas e tons agudos, ele emocionou a plateia e conquistou a campainha dourada, um passe livre que o libera das fases eliminatórias e o transporta direto à etapa final, com shows ao vivo. O presente foi concedido pela atriz e jurada Sofia Vergara. "Você foi incrível", disse ela.

Heidi Klum o comparou a grandes ídolos da música e disse que o brasileiro mais parecia uma junção de talentos de Whitney com Mariah Carey.

Pelas redes sociais, o cantor recebeu o carino de famosos como Gil do Vigor e Bruna Marquezine. "Eu chorei", escreveu ela. "Eu pirei quando te vi lá", celebrou Paulo Vieira.

Feliz com o carinho, Gabriel se mostrou honrado. "Estou muito feliz. Primeiramente, toda honra a Deus! Jamais imaginaria passar por tanta emoção nem ganhar um Golden Buzzer, ter a sensação de estar ali, vivendo aquele momento. A minha gratidão é tão grande que agora transborda", comentou na publicação que o exaltava.