Filho de Faustão e Anne Lottermann deixam a Band, mas podem voltar

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A jornalista Anne Lottermann e o apresentador João Guilherme Silva, filho do apresentador Fausto Silva, estão deixando a Band. Ambos já terminaram os trabalhos no "Faustão na Band", programa que comandavam, e o contrato foi finalizado em comum acordo.

Eles, porém, podem retornar em breve. A emissora tem ideias de projetos no entretenimento para os dois em 2024. Para o canal, os dois têm "boa química" e geraram bom engajamento nas redes sociais mesmo quando Faustão já estava afastado das gravações, desde maio.

A Band deve retomar o contato com a dupla no início de 2024, e um dos projetos em vista é a transmissão do Carnaval. No caso de Anne Lottermann, não foi cogitado um retorno ao jornalismo -área em que atuava, na Globo, antes de aceitar o convite de Faustão para acompanhá-lo em sua mudança de emissora-, e sim permanecer no entretenimento.

O Faustão na Band deixará a grade no dia 18, em um programa previamente gravado e que contará com a participação de Fausto Silva, afastado desde maio. No dia 21, a Band coloca no ar o Melhor da Noite, atração comandada por Glenda Kozlowski e Zeca Camargo.

Além do Melhor da Noite, a Band vai estrear a versão diária do Perrengue na Band no mesmo dia. Chamada de Perrengue do Dia, o grupo liderado por Tatola Godas vai exibir vídeos engraçados do WhatsApp para manter a linguagem de apelo jovem que vem sendo exibida nas noites de domingo.

