Aos 93 anos, Tony Tornado fala o segredo da vitalidade e relembra quando era cafetão em Nova York

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tony Tornado, aos 93 anos, mantém-se ativo e motivado na carreira artística. Atualmente, o ator encontra-se no elenco da novela "Amor Perfeito", na qual interpreta o personagem frei Tomé, e garante que aposentadoria não faz parte de seu vocabulário.

"Artista é um eterno empolgado. Ainda tenho muitos sonhos profissionais. Entre eles, fazer o melhor personagem da minha carreira, que ainda está por virem", diz ele, em entrevista ao jornal O Globo.

Para Tornado a oportunidade de reencontrar antigos colegas e contracenar com talentos emergentes da nova geração é uma fonte de felicidade. Em sua trajetória artística, o ator enfrentou diversos desafios, e um deles ocorreu nos anos 1960, quando viveu nos Estados Unidos.

Em algumas entrevistas, o ator natural de Mirante do Paranapanema (SP) revelou que passou por momentos turbulentos nessa época, chegando a atuar como cafetão no Harlem, em Nova York. "Conheci muita gente, muitos lugares, passei por alguns apuros, mas estou aqui. Deu certo. Foi perrengue, mas agregou na minha vida."

Hoje, Tornado desfruta de uma vida tranquila e em sintonia consigo mesmo - aprecia, por exemplo, descansar cedo e despertar ao som dos galos. Além de amar seu trabalho, ele valoriza o tempo que passa em sua casa, desfrutando momentos de lazer assistindo televisão.

Ao desvendar os segredos de sua vitalidade, o artista compartilha sabedoria ao enfatizar a chave para a plenitude: "O segredo é fazer o que gosta, trabalhar a mente com coisas boas, buscar sempre trocar com as pessoas e não se preocupar com as dívidas."

