Funcionários de empresa reclamam de cargo de Harry após demissão em massa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os funcionários da empresa de tecnologia BetterUp reclamaram após o príncipe Harry ganhar um cargo de chefia. Isso porque a companhia anunciou recentemente a demissão de mais de 100 trabalhadores.

Com sede em São Francisco, na Califórnia, nos EUA, a empresa tem enfrentado uma crise e, por isso, o novo cargo de Harry foi questionado. Intitulado chefe de impacto, o salário anual do príncipe ficará em torno de mais de US$ 1 milhão.

Segundo o site The Daily Beast, os funcionários questionam a função de Harry, sem entenderem a responsabilidade do príncipe na rotina da empresa, e os motivos para a empresa pagar um "imenso salário enquanto está demitindo diversos trabalhadores".

"Do meu ponto de vista, ele faz zero coisas (no dia a dia)", destacou um funcionário à publicação. "Todo artigo que menciona seu papel na BetterUp termina criticando Harry e Meghan (Markle, sua esposa).. O suco não vale a pena ser espremido", afirmou outro.