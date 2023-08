De dona Armênia ao Sai de Baixo, relembre papéis de Aracy Balabanian

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estreando na televisão em uma montagem de "Antígona", de Sófocles, na extinta TV Tupi, Aracy Balabanian , morta nesta segunda-feira (7), interpretou mais de 50 personagens entre novelas, cinema e teatro, durante mais de meio século. Relembre alguns dos principais papéis de Aracy, que marcaram gerações.

Milena - Locomotivas (1977)

No cenário da zona sul carioca, a novela nos apresenta à família da ex-vedete Kiki Blanche, vivida por Eva Todor. Milena, interpretada por Aracy Balabanian, é a única filha biológica de Kiki -que tem mais quatro filhas adotivas-, e se apaixona por Fábio. A trama se complica quando Fernanda, sua irmã, começa a demonstrar interesse e disputar a atenção do mesmo homem.

Helena Muniz - Elas por Elas (1982)

Aracy vive a rica e autoritária Helena Muniz, uma de sete amigas que não se veem há vinte anos. Márcia, a colega mais velha, decide reunir todas em sua casa para um reencontro. Aqui começam os conflitos, que envolvem romances proibidos e trocas de crianças.

Dona Armênia - Rainha da Sucata (1990)

A novela trata da história de Maria do Carmo, interpretada por Regina Duarte, que enriquece com os negócios que herda de seu pai. Dona Armênia, originária do país homônimo e interpretada por Aracy, mora no Brasil há anos com seus filhos Gera, Gino e Gerson. A imigrante descobre as falcatruas do negócio entre seu falecido marido e pai de Maria do Carmo, o que cria uma reviravolta na trama e a disputa pela posse do prédio da empresa. A personagem ficou conhecida pelo bordão "Vou botar essa prédio na chon!".

Dona Armênia- Deus nos Acuda (1992)

A personagem Dona Armênia é trazida de volta pelo autor Silvio de Abreu na novela que conta a história que envolve anjos assistindo televisão e a vida de Maria Escandalosa. Desta vez, Armênia vai morar em Santos e se torna dona de outro prédio, agora na zona portuária da cidade litorânea. No edifício morar Maria e seu pai Tomás, além de outros personagens.

Filomena - A Próxima Vítima (1995)

Balabanian vive Filomena, que é irmã da rica Francesca. A personagem vive na mansão de Francesca, que é protagonista de uma relação conturbada com o mau caráter Marcelo. Na mesma casa moram outras irmãs e figuras que dão o tom à trama de traições e interesses.

Cassandra - Sai de Baixo (1996)

Um dos papéis mais conhecidos de Aracy é o de Cassandra Abreu. A personagem vive com seu marido Vavá, interpretado por Luis Gustavo em um apartamento no Largo do Arouche, em São Paulo. Junto com eles, moravam ainda o seu genro Caco Antibes e sua filha Magda, vividos por Miguel Falabella e Marisa Orth. Orbitam ainda o apartamento figuras como o porteiro Ribamar e a empregada doméstica Edileuza. A comédia tem o formato de teleteatro, e teve seu episódio final exibido em 2002, totalizando 8 temporadas e 241 episódios.

A atriz Aracy Balabanian faleceu aos 83 anos, na manhã desta segunda-feira, dia 7. A morte foi confirmada pela assistente pessoal da artista.