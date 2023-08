Natalie Portman e Benjamin Millepied se separam após suposta traição de marido, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Natalie Portman e Benjamin Millepied não estão mais juntos. De acordo com informações confirmadas pelo site US Weekly, o casal estava tentando trabalhar no relacionamento após surgirem notícias de um suposto caso extraconjugal de Millepied. Apesar disso, eles estão separados.

A especulação sobre o status do casal aumentou durante o 11º aniversário de casamento, celebrado em 4 de agosto, quando Natalie foi vista sem sua aliança de casamento em um evento do Angel City FC em Sydney, Austrália.

Os dois têm dois filhos juntos, Aleph, 12, e Amalia, 6.

Em junho, surgiram rumores de que Millepied estava tendo um caso com Camille Étienne, uma ativista climática de 25 anos. Na época, uma fonte próxima a Portman afirmou que ela permanecia comprometida com o casamento, apesar da alegada infidelidade do marido.

Natalie Portman e Benjamin Millepied se conheceram em 2009 durante as filmagens do suspense "Cisne Negro", lançado nos cinemas em 2010.

Leia Também: Rebel Wilson sofre acidente em filmagens e é atendida em emergência