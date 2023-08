'Que susto que a gente tomou, hein?!', diz Sidney Sampaio em primeiro vídeo publicado após queda em hotel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Sidney Sampaio publicou um primeiro vídeo, na noite desta segunda-feira (7), após ter caído pela janela de um quarto de hotel. Em publicação feita pela assessoria dele, Claudia Melo, Sampaio aparece agradecendo o carinho dos fãs e dizendo que está se recuperando.

"Oi, pessoal, que susto, hein?! Que susto que a gente tomou. Passando só para agradecer a Deus, a todas as pessoas que estão envolvidas na minha recuperação e mandando mensagem positiva", diz ele, em um trecho.

O ex-global caiu da janela do banheiro de um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (4). Segundo testemunhas, Sidney sofreu duas quedas entre os andares do hotel.

O ocorrido teve início pela manhã, quando Sidney chegou alterado ao local por volta das 4 horas. Às 7 horas, funcionários começaram a ouvir barulhos de vidro se quebrando.