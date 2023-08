Geraldo Luís volta para a televisão após dois meses e fecha contrato com a RedeTV!

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Dois meses após deixar a Record, onde ficou por 16 anos, o apresentador Geraldo Luís acertou seu retorno à TV. Ele fechou um contrato com a RedeTV! para apresentar atrações na emissora de Osasco. O acordo deverá ser anunciado oficialmente nas próximas horas.

Geraldo vai ocupar dois horários. Um deles será aos domingos, no fim de tarde, concorrendo diretamente com Luciano Huck na Globo, Eliana no SBT e Rodrigo Faro na Record. O outro será nas noites de terça-feira, ocupada atualmente pelo programa NFL Show, que fala de futebol americano. Vitor Mardergan, diretor de projetos especiais da RedeTV!, avisou da contratação para funcionários. A produção do esportivo foi informada que ele seguirá no ar mesmo com as mudanças.

Apresentadora do A Tarde é Sua, Sonia Abrão já deu as boas-vindas ao colega nas redes sociais. "Seja bem-vindo, meu amigo! Sorte e sucesso pra você", escreveu a apresentadora. A Folha de S.Paulo tentou contato com a assessoria de imprensa da RedeTV! e com Geraldo Luís por telefone e e-mail nesta terça (8), mas não houve resposta até a última atualização deste texto.

Essa será a segunda passagem de Geraldo Luís pela RedeTV!. Em 2002, ele fez parta da equipe do Repórter Cidadão, apresentado por Marcelo Rezende (1951-2017). Nesta nova fase, ele terá uma missão: tentar tirar a RedeTV! de uma má fase de audiência. Hoje, a TV de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho tem média diária de 0,3 ponto na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 207 mil indivíduos). São poucas as atrações que passam de 1 ponto.

A maior audiência do canal na atualidade é o policialesco Operação de Risco, exibido nas noites de sábado, com média que varia de 2,5 a 3 pontos de audiência na capital paulista. Nem mesmo a volta do Teste de Fidelidade, clássico comandado por João Kléber, tem ido bem. O programa tem conseguido médias de 0,8 ponto.

Recentemente, nomes como o ex-jogador Edilson Capetinha e o apresentador Amaury Jr deixaram a programação.