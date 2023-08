Famosa por polêmicas, rapper Lil Tay morre aos 14 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polêmica rapper Lil Tay morreu aos 14 anos, diz um comunicado postado em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira. As circunstâncias da morte não foram divulgadas: "É com pesar que compartilhamos a notícia devastadora da morte repentina e trágica da nossa Claire. Não temos palavras para expressar a perda insuportável e a dor indescritível. Isso foi completamente inesperado e nos deixou em choque", diz o texto.

O irmão de Lil Tay também morreu, segundo o comunicado. Jason Tian tinha 19 anos e a causa da morte dos dois está sob investigação.

Lil Tay ficou famosa aos 9 anos por postar vídeos exibindo maços de dinheiro e falando palavrões. Ela se autodenominava a "ostentadora mais jovem do século", e cantava raps com letras como "minha privada é mais cara que o seu aluguel".

Os vídeos causaram polêmica nos Estados Unidos. A rapper apareceu com a mãe, Angela Tian, num programa matinal para prestar esclarecimentos. Depois, segundo o jornal Daily Mail, foi descoberto que Angela foi demitida de seu emprego como corretora imobiliária após deixar a filha gravar vídeos nas mansões que visitava.

Hoje, Lil Tay tem 3 milhões de seguidores no Instagram. Nos comentários da publicação anunciando a morte da adolescente, os seguidores opinam: "Os pais dela precisam ser investigados imediatamente", diz um. Outro especula: "Não tem como ela ter morrido por causas naturais".