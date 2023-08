Taylor Swift anuncia regravação de álbum '1989' e lançamento para 27 de outubro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante um momento acústico de seu último show da turnê nos Estados Unidos, a cantora Taylor Swift, 33, anunciou o relançamento de seu primeiro álbum vencedor do Grammy, o "1989". A data que ele será apresentado ao público é 27 de outubro.

"A última vez que fiquei tão agradavelmente surpresa com algumas coisas que vocês fizeram foi quando anunciei que iria regravar. Isso era algo que eu esperava que fosse apenas uma coisa minha", disse Swift na apresentação. "A maneira de fazer isso foi regravar meus álbuns, e a maneira como vocês abraçaram, nunca vou parar de agradecer por isso", começou ela antes de falar da grande novidade.

"E agora, aqui estamos nós na última noite da etapa americana da turnê no oitavo mês do ano e no nono dia. Vocês devem ter notado que há algumas roupas novas no show. Há algo que eu estou planejando há muito, muito tempo. E em vez de contar a vocês sobre isso, acho que vou meio que mostrar a vocês", comentou a cantora antes de revelar a arte da capa e a data de lançamento da nova versão de "1989", seu disco de 2014.

Segundo Swift, esta será sua regravação favorita da carreira. "Porque as faixas são tão insanas. Não acredito que foram deixadas para trás. Mas não por muito tempo!", escreveu nas redes sociais.

O nome de Taylor estava em primeiro lugar na manhã desta quinta-feira (10) no Twitter. Muitos fãs têm especulado até uma possível parceria dela com Harry Styles, 29, com quem namorou em 2012.

A MTV anunciou os indicados ao MTV Video Music Awards, o VMA, deste ano, o principal prêmio de videoclipes. A premiação deve ocorrer em 12 de setembro. Taylor Swift lidera em número de indicações, aparecendo em oito categorias. Logo em seguida, está SZA, com seis indicações. As duas aparecem na categoria de vídeo do ano, a primeira com "Anti-Hero", a segunda com "Kill Bill".