Novo programa de Fátima Bernardes no GNT ganha nome

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo programa de Fátima Bernardes no canal pago GNT já tem nome. A partir de outubro, vai ao ar o Assim Como a Gente. Em comunicado, a emissora informou que Fátima reunirá duas personalidades de destaque que enfrentam desafios semelhantes em cada episódio.

A intenção é proporcionar um espaço para compartilharem suas experiências, dores, erros, acertos e recomeços. Essas histórias se entrelaçam e se complementam, gerando um clima de identificação e oferecendo reflexões inspiradoras para públicos de diferentes faixas etárias.

"Estamos construindo um programa lindo, com um formato maravilhoso para o público que vai amar. Serão conversas muito sinceras e reveladoras -que, do meu ponto de vista, são o ponto forte da atração- com personalidades que vão abrir o coração e o sorriso de todo mundo, claro. As gravações estão vindo aí", diz Fátima.

A primeira temporada do programa terá dez episódios e é idealizada por Carlos Jardim, que assumirá também a direção e roteiro. Além da atração inédita, Fátima seguirá como apresentadora do The Voice Kids e do The Voice Brasil na TV Globo.