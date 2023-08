Edson Celulari vive ex-feirante e diz que leva jeito para comédia

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Não se surpreenda se você for a uma determinada feira livre na Barra da Tijuca, no Rio, e esbarrar com Edson Celulari, 65, pechinchando em meio a cenouras e batatas em uma das barracas. Ele conta que as visitas fazem parte da preparação (o tal do "laboratório") para seu personagem, o ex-feirante Nero, em "Fuzuê", novela das 19h da emissora que estreia nesta segunda (14).

"Adoro, vou para conversar com os donos das barracas, que agora se tornaram ainda mais meus amigos. Compro minhas coisas e sempre pechincho, senão perde a graça", brinca o ator, frequentemente escalado para interpretar homens sofisticados e empresários bem-sucedidos -o que Nero não deixa de ser, já que virou dono de uma grande loja de departamentos.

Cinco anos depois de "O Tempo não Para", Edson retorna ao horário das 19h, tradicionalmente ocupado por tramas mais leves. Ele elogia o texto do autor Gustavo Reiz e se diz confortável em comédias, como Fuzuê. "Me sinto à vontade neste tipo de trabalho... Na verdade, gosto de tudo, de tramas mais densas também. Adoro fazer novelas".

Perguntado sobre a responsabilidade de estrear depois do sucesso de "Vai na Fé", de Rosane Svartman, Celulari conta que vê o lado bom dessa história. A metade do copo cheio. "Pior seria estrear depois de um projeto que não tinha funcionado! Eu acho ótimo. Tenho certeza que vamos manter os números incríveis", diz o ator, que é pai de Chiara, 1 ano e seis meses, Enzo, 26, e Sophia, 20. Chiara é fruto do seu atual casamento com a também atriz Karin Roepke; Enzo e Sophia, com Claudia Raia.

