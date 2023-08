Homem bate McLaren avaliada em quase R$ 4 milhões em Maceió

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imagine ter um carro avaliado em quase R$ 4 milhões, bater a máquina e ver pedaços dela se soltarem e se espalharem pela pista. Foi isso o que aconteceu com o dono de uma McLaren Artura em Maceió (AL). Os valores desse carro, dependendo dos componentes, podem chegar a R$ 3,8 milhões.

Segundo a TV Globo local, o acidente aconteceu no bairro da Ponta Vede. Testemunhas contaram que o motorista perdeu o controle e bateu num carro de aplicativo.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer um homem ferido que estava com um corte na cabeça e reclamava de dores no corpo e no pescoço. Ele foi levado ao hospital. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Leia Também: Vendaval de até 70 km/h no RJ deixa 500 turistas presos no Cristo Redentor