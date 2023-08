Esposa de Bruce Willis desabafa sobre desafios de cuidar do ator

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emma Heming compartilha com frequência atualizações sobre Bruce Willis, seu marido. Entre fotos e vídeos, ela mantém os fãs a par dos acontecimentos na vida do ator e de sua família, após ele se aposentar por causa do diagnóstico de demência frontotemporal.

Mas, nesta segunda-feira (14), ela resolveu expor os desafios pelos quais passa e ressaltou que, apesar das aparências, não está bem, sendo um esforço diário conseguir dar seu melhor.

"Eu faço isso por mim. Eu faço isso por nossos filhos. E por Bruce, que não gostaria que eu vivesse de nenhum outro jeito. Portanto, não quero ser mal interpretada, como se eu estivesse bem. Porque eu não estou. Eu não estou bem."

Emma ainda disse que é importante cuidar de si mesma para que ela esteja apta a cuidar da família, e pediu aos seguidores que façam o mesmo.

"Eu tenho que dar o meu melhor para o meu bem e de minha família. Quando não estamos cuidando de nós mesmos, não somos bons para as pessoas que amamos, para as quais queremos cuidar."

Em maio deste ano, ela se tornou empreendedora e lançou uma linha de vitaminas para o cérebro, como uma forma de cuidar não só do corpo, mas também do mental.

"Por que o foco está no resto do nosso corpo quando, na verdade, nosso cérebro é nosso maior patrimônio e aquele pelo qual realmente devemos cuidar?", disse na época.