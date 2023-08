Luísa Sonza rebate comentários de que só faz música sobre sexo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o lançamento na internet do clipe da música "Campo de Morango", a cantora Luísa Sonza, 25, precisou explicar sobre suas inspirações para o hit e rebater comentários de quem a tem criticado por, teoricamente, só fazer música sobre sexo.

Em live, Luísa defendeu que não se considera menos artista por abordar o tema recorrentemente. "É muito desvalorizado quando uma mulher fala sobre seu prazer. Eu não sou menos artista, eu sou mais, e muito mais corajosa em falar sobre minha sexualidade, que nos tanto é tirado e motivo de vergonha", disse.

"É um assunto que pode parecer batido, mas enquanto gera discussão, devemos falar. Já devia parar de ser um problema. Há um tempo os caras estão falando o tempo todo sobre nossa bunda, nosso corpo e isso não é problema nenhum", emendou.

Antes do lançamento, a cantora já havia previsto que a repercussão de seu trabalho poderia render xingamentos, mas que isso não representaria um problema para ela.

"Vai estressar os fandoms, vai estressar o povo do Twitter. Eles vão me xingar horrores. Depois eles vão tomar lapada, porque o álbum está vindo grandão. Então eu quero que eles falem mal e gostem muito depois", disse. A música faz parte do disco "Escândalo Íntimo" que só vai estar disponível nas plataformas no dia 29 de agosto.