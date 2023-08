Viola Davis publica homenagem à Léa Garcia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz norte-americana Viola Davis prestou uma homenagem à Léa Garcia, que morreu nesta terça-feira (15). Em publicação no Instagram, a artista de "A Mulher Rei" publicou uma imagem em que aparece ao lado da brasileira e agradeceu pela chance de tê-la visto pessoalmente.

"Foi uma honra ter te conhecido, Dona Léa. Obrigado por todas as contribuições. Descanse bem", escreveu Viola, na legenda de post.

Léa, que seria homenageada no Festival de Gramado pelo conjunto da obra, aos 90 anos, morreu nesta terça-feira, vítima de um infarto agudo do miocárdio. Com longa carreira nos cinemas, ela fez sucesso cedo. Em 1959, esteve no páreo do prêmio de melhor interpretação feminina no Festival de Cannes por sua personagem em "Orfeu Negro", longa de Marcel Camus vencedor do Oscar de filme estrangeiro.

Já Viola é uma atriz e produtora, vencedora do Oscar em 2016 e do Emmy em 2015. Entre seus principais trabalhos, estão a série "How to Get Away with Murder" e os filmes "Histórias Cruzadas", "Esquadrão Suicida".

