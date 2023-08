Preta Gil está bem após cirurgia para retirada de tumor, diz Flora Gil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preta Gil está bem. É isso o que diz Flora Gil, mulher de Gilberto Gil, sobre sua enteada. Segundo ela, a cirurgia para a retirada do tumor foi um sucesso.

"Vim do Rio para vê-la na volta da cirurgia e fiquei muito feliz com o relato dos médicos. Agora é se recuperar dia após dia recebendo carinho e amor dos amigos e da família. A equipe médica é espetacular e estamos todos felizes depois da cirurgia", contou ela à Quem.

Antes de entrar no centro cirúrgico nesta quarta-feira (16) em mais uma etapa para a retirada de um câncer no intestino, descoberto no início deste ano, a cantora se disse confiante e pediu ajuda aos seguidores.

"Estou indo agora fazer a cirurgia para retirar o tumor. Estou aqui cercada de amor, com meu filho Francisco ao meu lado e tantos amigos e familiares, estou grata e calma", escreveu ela em uma publicação no Instagram. "Muito confiante nos médicos, já Deus certo, receberei a energia e vibrações positivas de vocês, orem por mim."

No início desta semana, a cantora havia compartilhado que passou por diversos exames preparatórios. Neste mês, ela ainda promoveu uma grande festa no Rio de Janeiro para comemorar os 49 anos. A comemoração contou com shows de Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Thiaguinho.