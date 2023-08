Ailton Graça chama atenção por semelhança com Mussum, seu primeiro 'pretagonista'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ailton Graça vai viver seu primeiro protagonista em "Mussum-O Filmis". O longa biográfico, que contará a história do humorista para além do memorável papel em "Os Trapalhões", será exibido nesta quinta-feira (17) no Festival de Gramado.

Nas redes sociais, o cartaz de divulgação chamou atenção para a semelhança entre Ailton e o homenageado. "Impressionada com a semelhança. Por um segundo achei que era o próprio Mussum", escreveu a usuária Suzana no Twitter. O ator, por sua vez, disse que é a escolha certa para o papel não só pelo aspecto físico: "Eu sempre quis fazer esse trabalho, fosse no teatro ou em qualquer lugar".

Ailton comemorou o que chamou de seu "pretagonista", e disse que o papel é a realização de um projeto de vida. A participação no Festival de Gramado também é outra realização, segundo ele: "Já estive em alguns filmes que fizeram parte do festival, mas eu não estava lá nesse lugar de 'pretagonista'. A expectativa é enorme. Vai ser um prazer fazer parte do festival".

O filme tem direção de Sílvio Guindane e também conta com Cacau Protásio, Yuri Marçal, Jeniffer Dias, Nando Cunha, Ângelo Fernandes e Luiza Rosa. A história do humorista é contada com base na biografia " "Mussum- uma história de Humor e Samba", de Juliano Barreto.

No 51º Festival de Cinema de Gramado, o longa concorre ao prêmio Kikito com as produções nacionais "Angela", "Mais Pesado é o Céu", "O Barulho da Noite", "Tia Virgínia" e "Uma Família Feliz". Os competidores serão exibidos até 18 de agosto, no tradicional Palácio dos Festivais, e, na noite de 19 de agosto, serão revelados os vencedores de cada categoria.