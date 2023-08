Italiana por trás do meme 'Attenzione, pickpocket' é roubada pelos batedores de carteira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Monica Poli, italiana de 57 anos que ficou famosa por ser a voz por trás dos vídeos "attenzione, pickpocket", foi roubada por um dos batedores de carteira na quinta-feira (17). Ela estava acompanhada por outras pessoas do grupo de patrulha do qual faz parte quando teve o celular arrancado de suas mãos.

Segundo informações do jornal Corriere Del Veneto, Monica estava no Piazzale Roma, ponto turístico, quando se distraiu e foi roubada. Ela faz parte de um grupo chamado Cittadini Non Distratti (cidadãos não distraídos), cujos integrantes percorrem a cidade gritando com pessoas que acreditam ser ladrões tentando furtar carteiras, celulares e outros objetos de transeuntes.

O grupo já existe há anos, mas foi somente recentemente que as gravações viralizaram nas redes sociais e se tornaram memes, especialmente pela voz da mulher, que entoa alto o bastante para expulsar os supostos batedores e alertar os turistas.