Mulher do apresentador Faustão publica mensagem enigmática nas redes

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A roteirista Luciana Cardoso fez nesta sexta-feira (18) sua primeira postagem nas redes sociais após a internação de seu marido, Fausto Silva. Em seus stories do Instagram, Luciana reproduziu a página de um dicionário virtual com o significado da palavra "esperar".

"Esperar: estar à espera de (alguém, algo; ter esperança; achar (algo) como provável; desejar, ambicionar; estar reservado", dizia a foto publicada. Não há nenhuma contextualização ou comentário, o que intrigou os fãs do apresentador.

O estado de saúde de Fausto Silva é estável, segundo informações da família. No boletim médico, assinado pelo cardiologista Fernando Bacal e pelo diretor-médico do hospital, Miguel Cendoroglo Neto, no último dia 17, Faustão "encontra-se estável e em cuidados intensivos". Ele está internado desde o último dia 5 de agosto para tratamento de insuficiência cardíaca.

Na madrugada deste sábado (19), Faustão publicou um vídeo na página do Instagram de seu filho, João Guilherme, em que agradece os cuidados médicos e o carinho da família, e pede para que rezem por ele. "Por sorte ainda não morri. Eu tô preparado para coisas da vida. Estou ainda em tratamento", disse, acrescentando que deve passar por uma cirurgia.

