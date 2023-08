Wanessa Camargo é chamada de 'capinadora do pop' e diz que fama é justa

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Wanessa Camargo, 40, usou de toda a sua diplomacia para pedir aos seus seguidores que parem de fazer comparações entre o seu trabalho e o de outras cantoras -de Anitta, especificamente. Logo no início do texto publicado no Twitter, ela diz ter se divertido ao ser chamada de "capinadora do pop", mas que isso não significa que, por ser pioneira, ela deve ter seu trabalho comparado ao de outras cantoras.

"Sim, eu fui a primeira artista popular brasileira a fazer um reggaeton em português. O gênero estava explodindo com La Tortura, da Shakira, e Gasolina, do Daddy Yankee, meu produtor me introduziu o som em 2005 e fiquei apaixonada!". Contou então que, alguns anos depois, "a Anitta reviveu o estilo com um remix incrível com o J. Balvin, e trouxe muita atenção e espaço para o estilo".

Wanessa então pediu aos fãs que parassem de estimular rivalidades entre as cantoras. "Qualquer artista que faz música pop no Brasil deve ser celebrado e apoiado, até porque no nosso TOP 50 tem poucas músicas do estilo e pouquíssimas mulheres, inclusive. Se ficarmos rivalizando, piora tudo", enfatizou.

Por fim, Wanessa Camargo disse que está sempre do lado dos artistas e que sabe o quanto é difícil garantir um lugar de sucesso. "Quando tentarem apagar o legado de cada um dos nossos artistas (porque cada um importa), precisamos ser os primeiros a lembrá-los quem ajudou a pavimentar um caminho que ainda está em constante construção. Ainda virão muitos artistas que ajudarão tanto quanto, e eu estarei aqui para apoiar sempre".

