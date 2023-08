Galvão Bueno viraliza ao cair na balada no Ceará e beber tequila direto da garrafa

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um vídeo em que Galvão Bueno, 73, aparece alegrinho na área VIP de uma balada virando uma generosa dose de bebida alcoólica direto na boca –tequila, ao que parece– viralizou nas redes sociais. O evento aconteceu na noite deste sábado (19), em Jericoacoara, no Ceará.

Publicado pelo próprio Galvão em sua conta no Instagram, o post mostra um homem no palco, oferecendo a bebida a ele, que se aproxima e faz um bico, indicando que está pronto para receber a dose direto da garrafa. As pessoas ao lado vibram, e Galvão parece se divertir.

"Jeri enlouqueceu!", berra o narrador, em direção a uma das câmeras que o filmavam. Ele escreveu a mesma frase na legenda do Instagram, onde seu post já acumulava, na manhã deste domingo, mais de 40 000 curtidas (ainda contando). "Galvãozão tá ON FIRE!", comentou o jornalista da Band Getúlio Vargas. "Minha meta de aposentadoria", escreveu o usuário Antonio Carlos Jr.