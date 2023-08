Faustão pode ter de esperar até 18 meses por coração

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já incluído na fila de transplante cardíaco do Sistema Único de Saúde (SUS), o apresentador Faustão, 73, pode ter de esperar de 12 a 18 meses por um coração. As informações são do Hospital do Coração (HCor). Segundo o hospital, atualmente cerca de 40 mil pessoas aguardam pelo órgão no Brasil.

A fila é gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. O tempo de espera, o tipo sanguíneo e a gravidade do caso são os fatores levados em consideração para a definição de quem deve ser priorizado.

Outro fator importante é a localização, pois é necessário entender o tempo de duração do órgão fora do corpo. Dependendo do prazo, seria preciso um avião para o transporte até o destino.

Além da gravidade da doença, crianças têm prioridade, sejam elas doadoras ou receptoras do coração.

O próprio apresentador chegou a gravar um vídeo para falar sobre a espera pelo órgão. "Estou ainda nesse tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia pode fazer. Eu peço que quem goste de mim, reze por mim. Agora, eu tenho muita noção. Uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária. E tudo isso quem decide é o chefe lá em cima", destacou na ocasião.