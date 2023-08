Atriz de 'Barrados no Baile' é internada com doença desconhecida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tori Spelling, de "Barrados no Baile", foi internada na última quinta-feira (17). Em publicação no Instagram, neste domingo (20), a atriz mostrou sua pulseira de paciente em um hospital e não divulgou detalhes de sua condição de saúde. As informações são do Page Six.

"4º dia aqui e estou sentindo tanta saudade dos meus filhos. Grata e muito orgulhosa dos meus filhos fortes, corajosos, resilientes e gentis, que se mantêm positivos não importa o que aconteça", escreveu ela.

A hospitalização ocorreu um dia após ela ter sido vista filmando um projeto misterioso em Beverly Hills.

Conforme divulgado recentemente, Tori está vivendo em um trailer com seus cinco filhos em campings no Condado de Ventura, Califórnia. A atriz declarou falência recentemente após ter se separado de Dean McDermott, causando burburinhos nas redes sociais por sua mudança extrema de condição de vida.