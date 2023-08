Humorista Esse Menino sugere que Bolsonaro entre em A Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Basta olhar para o rosto de Esse Menino que, qualquer heavy user de redes sociais rapidamente lembrará de memes como "Tá passada?" e "É ela, a Pãfaizer". Após mais de 21 milhões em visualizações no clipe em que interpreta a Pfizer oferecendo vacinas contra a Covid-19 ao Brasil, em junho de 2021, o humorista virou uma oposição em pessoa -com muito deboche, é claro- ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Desde o dia 9 de agosto deste ano, o influencer, que atende pelo nome de Rafael Chalub, aproveita a repercussão de seus clipes para uma nova etapa: protagonizar sua primeira turnê de stand-up em teatros de 20 cidades (5 delas no exterior).

Ele diz que, apesar de o assunto Bolsonaro sempre render piadas, agora vai variar um pouco mais seu repertório, afinal, estamos em outro governo. Outra realidade. "Tenho achado que a gente tá podendo falar até de outras coisas, né? Tá podendo se divertir mais, poder trazer outras pautas, porque a gente ficou 4 anos falando da mesma coisa, do mesmo absurdo de sempre", diz ele, em entrevista à reportagem.

Apesar de águas passadas, não há como deixar de falar sobre o ex-presidente. Se o visse agora, tem um recado: "Cara, eu diria para ele tentar entrar em A Fazenda [reality da Record]. Ele tem um público gado que adora esse tema".

Em 30 de junho deste ano, Bolsonaro se tornou inelegível por oito anos e Esse Menino não perdeu a piada: lançou um novo vídeo, como se estivesse acordando o ex-capitão. Resultado: mais de 13 milhões de visitas. O roteiro, é claro, estava pré-produzido, esperando pela decisão do STF e a hora exata para publicar. O humorista não é bobo e sabe que o timing é essencial para que as piadas façam rir.

Mesmo que o sarcasmo de Esse Menino seja sua marca registrada, o humorista promete que deve investir em outros assuntos assim que o ex-presidente for preso –ele já conta com isso. "Só penso nisso, mas acredito que, depois que isso acontecer, possivelmente, eu não já não fale mais tanto dele assim".

Por peitar o ex-presidente, Esse Menino diz colecionar ameaças de morte, mas que "tudo foi resolvido da forma correta". "Por incrível que pareça, tem uma galera que gosta do Bolsonaro e que me adora, não sei se entenderam... interpretação não é um forte deles, de fato", completa, entre risadas. A estreia de sua turnê é nesta quarta-feira (23), no Teatro Bradesco.