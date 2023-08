'Isabella: O Caso Nardoni' é visto por 5,7 milhões em quatro dias e fica em 1º lugar na Netflix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O documentário brasileiro "Isabella: O Caso Nardoni" fechou sua primeira semana de exibição no topo do ranking de filmes em língua não inglesa mais vistos da Netflix. A produção estreou no último dia 17 e, em apenas quatro dias, foi visto por 5,7 milhões de pessoas.

Dirigido por Claudio Manoel e Micael Langer, o filme relembra um dos casos criminais mais marcantes do país: a morte da pequena Isabella Nardoni em 2008, aos 5 anos de idade. Segundo a investigação policial, a menina foi sufocada pela madrasta, Anna Carolina Jatobá, e jogada da janela de um apartamento em São Paulo pelo próprio pai, Alexandre Nardoni.

Com depoimentos da mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira, e de pessoas envolvidas nas investigações, como juiz, promotor, policiais, peritos, advogados e jornalistas, o documentário entrou no top 10 de 14 países na América Latina e na Europa na semana de 14 a 20 de agosto.

Em inglês, o filme foi exibido com o título "A Life Too Short: The Isabella Nardoni Case" ("Uma Vida Muito Curta: O Caso Isabella Nardoni", em tradução livre). Foram 9 milhões de horas vistas nesse período. Ele ultrapassou a ficção científica alemã "Paraíso", que estava no topo do ranking na semana anterior e ficou em segundo lugar, com 3,6 milhões de visualizações e 7,1 milhões de horas vistas.

O filme mais visto em língua inglesa foi "Agente Stone", estrelado por Gal Gadot, que permanece no topo do ranking pela segunda semana consecutiva. O filme teve 35,2 milhões de visualizações e 74 milhões de horas vistas.

Entre as séries, os destaques foram "Johnny Depp x Amber Heard" (em inglês), com 16,2 milhões de visualizações e 39,5 milhões de horas vistas, e "O Eleito" (língua não inglesa), com 3,1 milhões de visualizações e 13,2 milhões de horas vistas.

