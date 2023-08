'Barbie' supera 'Harry Potter' e se torna a maior bilheteria da história da Warner Bros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Barbie" continua a gerar novos recordes das bilheterias. Nesta segunda-feira (28), o filme de Greta Gerwig alcançou um marco significativo ao ultrapassar a marca de US$ 1,342 bilhão (cerca de R$ 6,5 bilhões) nas bilheterias mundiais, superando "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2" e conquistando o título de maior bilheteria da história da Warner Bros. Os dados foram divulgados pelo Deadline.

Os números astronômicos não devem parar por aí. A expectativa é que, nos próximos dias, o filme supere a atual maior bilheteria do ano, pertencente a "Super Mario Bros. - O Filme", que acumulou US$ 1,359 bilhão. Caso alcance esse feito, "Barbie" entrará para o grupo das 15 maiores bilheterias de todos os tempos.

Especialistas do mercado cinematográfico acreditam que "Barbie" ainda tem potencial para atingir a impressionante marca de US$ 1,5 bilhão nas bilheterias globais, o que o colocaria à frente de "Top Gun: Maverick", o maior sucesso de bilheteria do ano passado e atual 12º lugar entre as maiores bilheterias de todos os tempos.

Enquanto isso, lançado no mesmo dia, "Oppenheimer" segue acumulando resultados expressivos nas bilheterias a nível global. Com uma arrecadação total de US$ 777,2 milhões até o momento, o longa de Christopher Nolan está a caminho de superar a marca de US$ 800 milhões em um futuro próximo.