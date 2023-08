Cissa Guimarães comemora ordem de prisão de envolvidos em morte do filho, Rafael

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cissa Guimarães comemorou a sentença judicial que determina o retorno à prisão dos envolvidos no acidente de carro que causou a morte de seu filho, Rafael Mascarenhas, em 2010. Segundo a Justiça do Rio de Janeiro, Rafael e Roberto Bussamra devem cumprir pena, inicialmente em regime semiaberto.

"Treze anos! E depois de um fim de semana de muita dor, vem um acalento e a esperança de justiça finalmente", escreveu a atriz no Instagram. "Os dois que andam foragidos e devem pagar pelos crimes cometidos" completou.

Em 20 de julho de 2010, durante um passeio de skate na companhia de dois amigos, Rafael Mascarenhas foi atropelado por dois carros desgovernados no túnel da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro.

A 16ª Vara Criminal cumpriu a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e reverteu a determinação anterior de que pai e filho envolvidos no acidente poderiam converter as penas de prisão em prestação de serviços comunitários. A nota enviada ao F5 diz que "O STJ acolheu recurso do Mistério Público e concluiu não caber a conversão da pena, que terá de ser cumprida em inicialmente em regime semiaberto". Eles foram presos após atropelamento, mas estão soltos desde 2016, quando um recurso permitiu a conversão.

Agora, Rafael Bussamra deve cumprir três anos e seis meses de detenção, mais suspensão da habilitação para dirigir durante esse período. Roberto Bussamra, condenado pelo crime de corrupção ativa, deve cumprir três anos, dez meses e 20 dias de reclusão, mais pagamento de 18 dias-multa.