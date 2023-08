Cantor gospel Regis Danese, de 'Faz Um Milagre em Mim', sofre acidente de carro em Goiás

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor gospel Regis Danese, 50, sofreu um acidente de carro a caminho de um show na cidade de Ceres, localizada na região central de Goiás, nesta quarta-feira (30). A colisão ocorreu entre o veículo do artista e uma carreta, resultando em um capotamento. A informação foi confirmada pelo próprio Danese, em vídeo publicado em suas redes sociais.

Em meio ao atendimento médico, deitado na maca, ele narrou o ocorrido e pediu apoio espiritual através de orações. "Estou aqui sendo atendido. O carro arrebentou todo. Orem por mim!", relatou o cantor.

Ainda nas imagens compartilhadas, é possível ver Danese ferido, manifestando dores intensas no abdômen. Ele relatou a destruição do veículo em que se encontrava com seu irmão, ressaltando que seu familiar saiu ileso. "Estou com muita dor no abdômen. Estou sendo atendido aqui. Deus é bom, Deus é fiel. Vai dar tudo certo. Acho que eu não vou conseguir fazer o show hoje. Orem por mim. Deus é bom, Deus é meu refúgio".

Kelly Danese, mulher do artista, também utilizou as redes sociais para informar que o marido foi conduzido ao Hospital Estadual de Jaraguá (Heja) e se encontrava em condições estáveis. Nas palavras dela, esse evento representou um "livramento".

Regis Danese é um artista gospel com mais de 860 mil ouvintes mensais no Spotify. Seu maior sucesso é "Faz Um Milagre em Mim", que soma mais de 37 milhões de audições na plataforma de streaming.

